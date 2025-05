São José promove ações do Maio Amarelo em Franca 

A São José, concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano de Franca, está promovendo ao longo do mês de maio uma série de ações em apoio ao movimento internacional Maio Amarelo, que neste ano tem como tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e a redução de acidentes.

Como parte da programação, no dia 20 de maio, a empresa recebeu representantes da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) para ministrarem palestras voltadas aos colaboradores da garagem. As atividades abordaram orientações sobre comportamento seguro no trânsito e destacaram o papel de cada cidadão na prevenção de acidentes.

Além das palestras, o setor operacional da São José intensificou as orientações aos motoristas da frota, com foco em práticas de direção segura. Os funcionários também receberam cordões de crachá na cor amarela, em alusão ao movimento, reforçando o compromisso da empresa com a campanha.

O que é o Maio Amarelo