Entregador bate em carro parado durante 'barbeiragem' em Franca

Márcio conta que havia comprado um conjunto de mesa de cabeceira no Magazine Luiza e recebeu o produto por volta das 13h20. O entregador, dirigindo um Ford Fiesta sem identificação da empresa, tocou rapidamente o interfone, fez a entrega com pressa e foi embora. Cerca de 40 minutos depois, ao sair de casa, a mulher de Márcio notou que o carro da família, um Nissan Kicks recém-adquirido, estava com a porta traseira do lado direito completamente amassada.

Um morador de Franca , de 44 anos, técnico administrativo, relata ter tido seu carro danificado por um entregador terceirizado durante uma entrega realizada no dia 10 de maio, na rua Alexandre Dau, no bairro Jardim Ângela Rosa. O motorista, segundo ele, fugiu sem prestar qualquer tipo de assistência ou comunicar o ocorrido.

Segundo ele, além do impacto financeiro com o conserto, o veículo — comprado naquela semana — sofrerá desvalorização por conta do registro de sinistro, o que poderá afetar futuras negociações de venda. “Mesmo arrumando, o carro nunca mais será o mesmo em uma avaliação. A depreciação é inevitável”, afirma.

Depois de buscar respostas, Márcio conseguiu localizar o motorista responsável, que chegou a enviar uma mensagem sugerindo que a culpa era do carro estar estacionado na rua. “Ele tentou inverter a situação, como se o erro fosse meu. Disse que queria ver ‘o que dava para fazer’, mas até agora não se responsabilizou por nada”, completa.

Revoltado com a postura do entregador, Márcio cobra o ressarcimento total do prejuízo. “Ele bateu no meu carro, fugiu, me fez perder tempo com orçamentos, e ainda tenta minimizar a culpa. Quero que arque com todas as consequências.”