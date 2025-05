Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 22, em Franca:

Nome: Cirlei da Penha Souza Campos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Isaias Pereira Arruda

Idade: Não informada

Local do velório: Santo Agostinho

Funerária: São Francisco

Local do Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h30