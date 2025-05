Justiça analisa se PM irá a júri pela morte de comerciante

A Justiça de Orlândia realizou na quarta-feira, 21, a segunda audiência do processo que apura a morte do comerciante João Victor Rangon, de 27 anos, baleado durante uma abordagem da Polícia Militar em outubro de 2024.

O caso continua gerando grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade, que seguem cobrando que o responsável seja levado à condenação.

No banco dos réus está o cabo da PM Artur Filgueiras Cintra, de 28 anos, que responde ao processo em liberdade, após decisão anterior da Justiça Militar. A expectativa é de que a audiência avance na análise das provas, com a possibilidade de que o caso seja levado a júri popular, dependendo do entendimento do juiz sobre os elementos já reunidos.