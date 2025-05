Passeio ciclístico noturno acontece nesta quinta, em Franca

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, realiza nesta quinta-feira, 22, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno. O evento é gratuito, aberto a toda a população e tem como objetivo incentivar a prática esportiva e a convivência social por meio do ciclismo.

A concentração será às 19h15 no Complexo Poliesportivo, com saída marcada para as 19h30. O trajeto inclui diversas regiões da cidade, passando pela avenida Paulo VI, Jardim Aeroporto, Vila Hípica, Residencial Zanetti, Jardim Paraty e pelas avenidas Adhemar Pereira de Barros, Eufrásia Monteiro Petraglia, José Rodrigues da Costa Sobrinho e Hélio Palermo, com retorno ao ponto de partida.

Os organizadores recomendam que os ciclistas utilizem roupas adequadas, capacete e outros equipamentos de proteção, além de sinalização com luzes dianteiras e traseiras. Também é aconselhável levar água para manter a hidratação durante o percurso.