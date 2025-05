Julgamento de raças e provas equestres agitam Expoagro

Além das exposições, o evento oferece uma série de palestras técnicas gratuitas no auditório “Fábio de Salles Meirelles”. Nesta quinta-feira, às 10h, Gilson Mendonça, da Sabesp, fala sobre o tema “Lodo do tratamento de esgoto de Franca: o que precisa para aplicar na agricultura”. Às 15h, o palestrante Paulo Gil, do Senar, abordará “Aplicação de medicamentos e vacinas”. Na sexta-feira, dia 24, ele retorna com o tema “Primeiros socorros em animais”, às 10h.

Os animais serão analisados por especialistas com base em critérios como morfologia, andamento e comportamento. Os resultados do julgamento influenciam diretamente no valor dos cavalos e na valorização genética da raça. A partir de sexta-feira, 23, o gado da raça Gir Leiteiro também ocupará a pista central.

A 54ª Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca ) continua movimentando o Parque “Fernando Costa” com uma programação técnica voltada ao público rural e famílias da cidade. A partir desta quinta-feira, 22, tem início o julgamento de pista da raça Mangalarga Marchador, com avaliações que seguem até sábado, 24.

No fim de semana, a pista hípica será o ponto alto da programação, com as tradicionais provas equestres. No sábado e domingo, ocorrem as modalidades Ranch Sorting e Três Tambores, que prometem atrair competidores e entusiastas.

Encerrando a programação no domingo, 25, acontece a Expocães, com a participação especial dos cães farejadores da Polícia Militar, atração voltada ao público de todas as idades.