Franca abre 276 vagas em oficinas e cursos gratuitos

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca e a Escola Municipal Profissionalizante estão com 276 vagas abertas para as oficinas “Delícias de Chocolate”, voltadas à produção artesanal para o Dia dos Namorados e Festa Junina. As aulas são gratuitas, duram três horas e acontecem em instituições parceiras da Prefeitura em diferentes regiões da cidade.

Em parceria com as empresas Chokdoce e Sicao, os cursos ensinam técnicas de fabricação, decoração e embalagem de chocolates. Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais e se inscrever pelo site da Prefeitura, na aba "Escola Profissionalizante", ou diretamente por este link.

Além das oficinas de chocolate, a Escola Profissionalizante também está com vagas abertas em cursos das áreas de Gastronomia, Saúde e Tecnologia, em parceria com o Senac e o programa Emprega Franca.