Motorista foge após bater em moto estacionada no Jd. Redentor

"A moto é o meu meio de trabalho e também o que uso para levar minha filha na escola. Foi um grande prejuízo", disse a jovem, que prefere não se identificar. Ainda segundo ela, o veículo seguiu no sentido da rua Joaquim Cândido Guilhobel, no bairro Santa Terezinha.

Segundo o relato da vítima, ela estava trabalhando em uma agência da Shopee, localizada na Rua Doutor Célio Garcia, quando o motorista, aparentemente desatento, bateu em sua motocicleta que estava regularmente estacionada do outro lado da via. Após a colisão, o condutor não prestou socorro nem parou para verificar os danos, fugindo do local em seguida.

Uma jovem de 25 anos está buscando ajuda para localizar o motorista de um veículo Ford EcoSport preto que se envolveu em um acidente no final da tarde desta quarta-feira, 21, por volta das 17h20, no bairro Jardim Redentor, em Franca .

A vítima conseguiu algumas imagens de câmeras de segurança da região, mas relata que a qualidade do vídeo não permite identificar com clareza a placa do carro ou o rosto do motorista.

Ela agora pede ajuda para que o caso chegue a alguém que possa ter informações sobre o veículo ou o condutor. Quem tiver qualquer pista pode entrar em contato diretamente com a polícia ou através de seu telefone (16) 99314-2734.

Confira mais imagens do acidente: