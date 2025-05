Festa do Peão de Restinga começa nesta quinta; veja a programação

Sexta-feira (23/05): Clayton & Romário + Jiraya Uai

Clayton & Romário, irmãos e representantes do sertanejo moderno com raízes na música caipira, somam hits como “Namorando ou Não” (feat. Luan Santana), “Água nos Zói”, “Pingaiada” e “Morena”. Com 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 1 bilhão de views no YouTube, a dupla é presença certa nos principais eventos do país.

Na mesma noite, sobe ao palco Jiraya Uai, fenômeno nas redes sociais, que mistura sertanejo com humor e batidas de eletrofunk. Após duas apresentações de destaque na Festa de Barretos de 2024, o artista ganhou projeção nacional e promete animar o público em Restinga.