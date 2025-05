Festa do Peão de Restinga começa nesta quinta; veja a programação

A Festa do Peão de Restinga 2025 abre oficialmente a temporada de rodeios na região de Franca nesta quinta-feira, 22. O evento acontece até sábado, 24, e contará com grandes atrações musicais: Guilherme & Benuto, Clayton & Romário, Jiraya Uai e Eduardo Costa.

Os competidores disputarão uma vaga na tradicional Festa do Peão de Barretos deste ano. A festa integra a comitiva da Liga Nacional de Rodeio, reconhecida por atrair os principais competidores e as melhores boiadas do circuito. Serão três dias de montarias e uma premiação total de R$ 20 mil. A expectativa é alta, e a promessa é de uma das maiores edições da história do evento.

“Estamos honrados em participar deste novo projeto que celebra o retorno da tradição sertaneja em Restinga. É o Restinga Rodeo Music, com cara nova e um conceito que vai surpreender Restinga, Franca e toda a região. De 22 a 24 de maio, nos encontramos na querida Restinga”, destaca Matheus Calil, da Viola Show, empresa responsável pelo marketing da festa.

Com estrutura inédita e segurança reforçada, o Restinga Rodeo Music 2025 promete uma das maiores edições já realizadas.

Ingressos

A festa oferece dois setores:

Pista Premium

Camarote Privilege Ballantines – Open Bar

Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 150 e estão à venda no site Q2 Ingressos e em pontos físicos credenciados: Compre Mais Supermercado (lojas 1, 2 e 3), Fioringressos, Sesantion Ingressos, Antônio Boots, entre outros.

Nesta quinta-feira e no sábado, a entrada para o setor Arena/Arquibancada será gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, enquanto durarem os ingressos. Promoção sujeita a alterações sem aviso prévio.

Line-up de Shows

Quinta-feira (22/05): Guilherme & Benuto

A dupla se destaca como um dos principais nomes da nova geração do sertanejo, com sucessos como “Pulei na Piscina”, “Declaração pro Bar”, “Manda Oi”, “Haja Colírio” e “Sigilo”.

Sexta-feira (23/05): Clayton & Romário + Jiraya Uai

Clayton & Romário, irmãos e representantes do sertanejo moderno com raízes na música caipira, somam hits como “Namorando ou Não” (feat. Luan Santana), “Água nos Zói”, “Pingaiada” e “Morena”. Com 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 1 bilhão de views no YouTube, a dupla é presença certa nos principais eventos do país.

Na mesma noite, sobe ao palco Jiraya Uai, fenômeno nas redes sociais, que mistura sertanejo com humor e batidas de eletrofunk. Após duas apresentações de destaque na Festa de Barretos de 2024, o artista ganhou projeção nacional e promete animar o público em Restinga.

Sábado (24/05): Eduardo Costa

Encerrando a festa, o consagrado cantor traz um repertório de grandes sucessos que marcaram gerações, como “Me Apaixonei”, “Sapequinha”, “Amor de Violeiro” e “Ainda Tô Aí”. Com mais de duas décadas de carreira, Eduardo promete um show emocionante e nostálgico.

Serviço

Evento: Festa do Peão de Restinga

Data: 22 a 24 de maio

Local: Parque do Peão de Restinga

Shows: