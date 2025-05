Homem é condenado a 8 anos por queimadas em área rural na região

A Justiça condenou um homem por queimadas a oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado e a indenizar as vítimas em R$ 3 milhões. A ação foi movida pelo Ministério Público de Patrocínio Paulista, por meio do promotor Túlio Vinícius Rosa, com sentença decretada pelo juiz Daniel Carrijo.

O crime ocorreu em 12 de setembro de 2024. O condenado, de 19 anos, morador de Itirapuã, e outras três pessoas ainda não identificadas, dividiram-se em grupos para atear fogo em propriedades rurais às margens da Rodovia Ronan Rocha, que liga Franca, Patrocínio Paulista e Itirapuã.

Foram atingidas propriedades nos municípios de Patrocínio Paulista e Itirapuã. Em uma área, o fogo destruiu nove hectares de mata localizada em área de preservação permanente, gerando incalculável impacto ambiental. Na fazenda Pedrinhas e no chamado Pico do Mané, a conduta criminosa provocou prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 1,2 milhão, destruindo 2.500 hectares de pastagens, lavouras de café, canaviais, áreas de preservação permanente e reservas florestais.