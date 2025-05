Número de pacientes aguardando leitos diminui, mas saúde preocupa

A crise na rede pública de saúde em Franca ganhou mais um capítulo. Segundo dados atualizados nessa quarta-feira, 21, ao menos 41 pessoas aguardam vagas hospitalares na cidade: 36 na fila oficial do Siresp (Sistema de Regulação Estadual) — 28 residentes de Franca e 8 da região — e outras 5 na fila interna da Santa Casa de Franca.

O número representa uma redução em relação aos dados divulgados na última sexta-feira, 16, quando a Santa Casa informou 61 pacientes na fila por internação na região de Franca. A queda, embora significativa, ainda mostra um sistema pressionado.

A superlotação atinge praticamente todos os setores hospitalares do SUS (Sistema Único de Saúde) no município. Dos 183 leitos clínicos e cirúrgicos, 169 estão ocupados. A situação nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) adultas é ainda mais crítica: com 38 leitos totais, apenas dois estão disponíveis. O mesmo se repete em unidades pediátricas e neonatais: a UTI Infantil conta com 22 de 24 leitos ocupados, enquanto a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal tem 17 dos 18 leitos em uso. Na Pediatria, 21 das 24 vagas estão preenchidas, e na Maternidade, 23 das 36.