Franca é a 8ª cidade do estado que mais gerou empregos no 1º tri

Franca gerou 2.688 empregos no primeiro trimestre de 2025 e alcançou a oitava posição entre as cidades paulistas com maior saldo de vagas abertas. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

No ranking, o município de 351 mil habitantes aparece atrás de Ribeirão Preto (3.635 vagas), Osasco (4.308), Sorocaba (4.834), Bauru (5.422), Campinas (5.540), Guarulhos (7.769) e São Paulo (48.250).

O saldo do período é fruto, principalmente, dos dois primeiros meses do ano, tendo em vista que, em março, a cidade ocupou apenas a 31ª posição no Estado de São Paulo, com 319 empregos criados.