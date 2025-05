Mulher vai parar no pronto-socorro após ser agredida pelo marido

Uma mulher de 48 anos deu entrada no pronto-socorro da Santa Casa de Franca com um hematoma visível no olho esquerdo, após alegar ter sido vítima de agressão por parte do próprio companheiro, nessa terça-feira, 20.

Ainda de acordo com a vítima, a situação escalou quando ela rebateu as ofensas mencionando as irmãs dele. Neste momento, o homem teria dito: "Repete de novo que eu quebro todos os dentes da sua boca", levantando-se do sofá e partindo para cima da companheira. Ela afirma ter sido atingida por um chute na perna e dois socos no rosto, que causaram o ferimento em seu olho esquerdo.

Ela também informou à polícia que o homem é usuário de entorpecentes e alcoólatra. Após o atendimento médico de urgência, o caso foi registrado como violência doméstica, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações.

A vítima foi orientada quanto à medida protetiva de urgência, prevista na Lei Maria da Penha, para garantir sua segurança.