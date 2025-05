Régis Danese e Estevão estarão em evento gratuito em Franca

Franca receberá, em 2 de junho, às 19h, o cantor gospel Régis Danese, na Igreja Visão do Evangelho, no Jardim Primavera. O evento celebra o primeiro aniversário da igreja, dirigida pelo pastor Ivo Gonçalves, pai do jogador Estevão Willian, do Palmeiras.

O cantor, conhecido nacionalmente, é dono do sucesso “Faz Um Milagre Em Mim”, música que conta com mais de 70 milhões de streams no Spotify e mais de 80 milhões de acessos no YouTube. A música foi lançada em 2008 e estourou no Brasil, tornando-se a alavanca para o sucesso da carreira de Régis.

A programação de aniversário do local, que fica na Avenida Euclides Coelho e tem como tema “O Justo Viverá pela Fé”, inicia-se na sexta-feira, 30, e vai até segunda-feira, 2 de junho. Neste dia, além da presença do cantor gospel e sua banda, o atleta Estevão compartilhará seu testemunho de vida com os presentes.