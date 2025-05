Engenheiro vai a júri por tentar matar ex, filha e sogra

Luis Fernando está preso desde o dia 21 de outubro de 2024, data em que foi flagrado atacando as vítimas dentro do apartamento onde morava anteriormente com a ex-companheira e os filhos, em Franca. As três vítimas foram hospitalizadas, mas receberam alta dias depois.

Segundo Amanda, o acusado já possuía histórico de violência doméstica. Antes do ataque, ela havia solicitado uma medida protetiva, relatando que o engenheiro havia esfaqueado os pneus do seu carro e tentado arrombar o portão da casa de sua mãe, em Ribeirão Preto, com um canivete. Na ocasião, ele foi preso em flagrante, mas acabou liberado pouco tempo depois.

Foi após essa soltura, que ele retornou e tentou concluir o crime, segundo o relato da vítima. Amanda estava grávida quando foi atacada e deu à luz uma menina.