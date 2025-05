Casa repleta de lixo pega fogo duas vezes no mesmo dia em Franca

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na rua Gabriel Anawaque, no bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 21. O Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes no mesmo dia para conter as chamas no imóvel, que pertence a uma idosa de 65 anos e estava tomado por lixo e dejetos acumulados.

O primeiro chamado ocorreu no início da manhã. Rapidamente, equipes dos bombeiros se dirigiram ao local e iniciaram o combate ao fogo. Ao chegarem, encontraram a casa em situação crítica, com grande quantidade de lixo espalhado por todos os cômodos e também no quintal. A estrutura da residência foi severamente danificada e parte do telhado chegou a desabar.

Cerca de uma hora após o controle inicial do fogo, um segundo foco de incêndio foi registrado no mesmo endereço, exigindo nova mobilização dos bombeiros. Segundo o sargento responsável pela ocorrência, o risco de reignição era elevado devido à condição insalubre do local, repleto de materiais inflamáveis.