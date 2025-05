Jovem de Franca capota caminhonete em Rio Preto, e sai ileso

Um grave acidente envolvendo um jovem francano chamou atenção na cidade de São José do Rio Preto, na noite desta terça-feira, 20. Felipe Felice, autônomo de 24 anos e morador em Franca, capotou seu veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, durante um deslocamento pela cidade.

Segundo informações da própria vítima, o carro capotou sozinho, não havia mais carros na pista, a Hilux ficou com as rodas para cima após o capotamento. Apesar do forte impacto e dos danos significativos ao veículo, Felice conseguiu sair do acidente sem ferimentos. A caminhonete, no entanto, foi considerada perda total.

“Foi um susto muito grande, mas graças a Deus estou bem. O importante é que nada aconteceu comigo”, declarou Felice, após o ocorrido.