Franca já recebeu R$ 148 milhões em repasses estaduais em 2025

Franca já acumulou, entre janeiro e maio de 2025, mais de R$ 148 milhões em repasses do Governo do Estado de São Paulo. Os dados são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado (Sefaz-SP) e correspondem aos repasses de ICMS, IPVA, Fundo de Exportação (IPI) e compensações financeiras obrigatórias.

Somente em maio, os repasses já ultrapassam R$ 9,2 milhões, com destaque para o ICMS, que representa R$ 9,16 milhões do total transferido neste mês. A título de comparação, no mesmo período de 2024 — de janeiro a maio — Franca havia recebido R$ 149 milhões, um valor ligeiramente superior ao atual.

De janeiro a abril de 2025, Franca recebeu uma média mensal de mais de R$ 37 milhões, sendo que o maior valor foi registrado em janeiro (R$ 59,6 milhões), puxado principalmente pelo IPVA, que rendeu à cidade mais de R$ 45 milhões naquele mês.