CDHU faz novo mutirão em Franca para renegociação de dívidas

Durante o mutirão, será possível renegociar débitos com condições facilitadas até o fim do contrato, além de acessar serviços como emissão de boletos, acordos e reacordos, orientações sobre transferência de financiamento e revisão de prestações e escrituras.

O atendimento será realizado no Ginásio de Esportes do Leporace, na avenida Abrahão Brickmann, e é voltado especialmente aos proprietários de apartamentos dos conjuntos Leporace, Parque Dom Pedro, City Petrópolis e Jardins Alvorada e Santa Bárbara.

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), em parceria com a Prefeitura de Franca , promove neste sábado, 24, um novo mutirão para ajudar moradores de conjuntos habitacionais a regularizarem contratos e dívidas.

Esta é a segunda edição do mutirão em Franca. No sábado anterior, 17, 170 atendimentos foram realizados no Centro Comunitário do Parque do Horto.