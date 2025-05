Creche do Zanetti entra na fase final de construção

A Prefeitura de Franca segue avançando com as obras da Creche-Escola no Residencial Zanetti, na região sul da cidade. Com 11 salas e capacidade para mais de 200 crianças de até quase 6 anos de idade, a unidade entra nesta semana na etapa de acabamento, com previsão de entrega para o início do segundo semestre deste ano.

Construída com recursos próprios do município, a creche segue o padrão Tipo I do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação) e atende todas as normas de acessibilidade. O projeto inclui estrutura moderna e funcional, com ambientes planejados para promover o bem-estar e o desenvolvimento das crianças.

Nessa terça-feira, 20, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) visitou a obra ao lado do secretário de Infraestrutura, Luiz Henrique Spirlandelli. Na ocasião, acompanharam os trabalhos e verificaram os avanços recentes, como a conclusão da cobertura, assentamento de cerâmicas com rejuntamento, aplicação de massa acrílica nas paredes, pintura dos muros externos e instalações elétricas. A tubulação hidráulica já está praticamente pronta.