Câmara de Franca aprova parklets e verba para reforma do Cras

Outro projeto aprovado pelo prefeito muda o nome do Conselho Municipal da Condição Feminina de Franca, que passa a se chamar Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Franca. Além da nova denominação, o conselho agora será formado por 18 integrantes, representando tanto o Poder Público quanto a sociedade civil. Entre as novidades, estão a criação de uma vaga específica para representantes da defesa dos direitos das mulheres LGBTQIAP+ e a formalização do cargo de presidente adjunto.

Fundo Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

O terceiro projeto aprovado pelo Executivo estabelece que o Fundo Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ficará vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A gestão do Fundo será responsabilidade do Condema (Conselho Municipal do Meio Ambiente).

Frente parlamentar sobre a saúde

Por fim, foi aprovado o projeto de resolução que cria uma Frente Parlamentar para analisar e acompanhar a situação da saúde pública em Franca. O foco será a fila de espera por cirurgias eletivas e internações, além da ocupação dos leitos hospitalares e da demanda por exames de ressonância magnética. A iniciativa é do vereador Leandro O Patriota (PL).