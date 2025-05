Carro de morto é achado em casa usada para fabricar drogas

No local, também foi localizado um veículo Volkswagen Nivus HL TS, que chamou a atenção das autoridades.

As buscas foram feitas em duas residências após denúncia sobre possível armazenamento de entorpecentes. Em um dos imóveis, nada foi localizado. Já na segunda casa, desocupada, os policiais encontraram uma prensa hidráulica, equipamento utilizado para compactar drogas em formato de tijolos.

A Polícia Civil realizou uma operação nesta terça-feira, 20, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca . Durante a ação, os agentes apreenderam uma prensa hidráulica usada na produção de drogas e encontraram um carro em situação suspeita. A operação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Ao fazer a consulta, a equipe policial descobriu que o carro possui débitos de IPVA e está financiado em nome de pessoa que morreu em 22 de abril deste ano, conforme registrado no boletim de ocorrência. Segundo o prontuário médico, o homem sofria de asma grave não tratada e fazia uso de maconha.

Questionado sobre a posse do veículo, o investigado, de 35 anos, afirmou que o dono do carro lhe devia dinheiro. A origem do veículo e os vínculos entre os envolvidos ainda serão apurados.

A prensa hidráulica encontrada é considerada equipamento destinado à fabricação de drogas, e sua posse configura crime com pena de até 10 anos de prisão. Por se tratar de crime permanente, a polícia pode efetuar prisão em flagrante enquanto o material ilícito estiver sob a posse do autor.