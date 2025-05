CAPS Renascer e Florescer promovem ações pela saúde mental

O encerramento das atividades acontecerá no dia 30 de maio, com um encontro interno da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), retomando o tema “Minha vida, minha loucura – Do princípio à contemporaneidade”, em um momento de integração entre os profissionais da saúde mental.

“As ações são pensadas para valorizar o protagonismo dos usuários e fortalecer a política de cuidado em liberdade”, afirma Eliane Bonfante, coordenadora do CAPS Florescer.

No CAPS AD Renascer, a semana anterior também foi marcada por uma programação intensa, com caminhada, oficinas de música e arte, além de rodas de conversa sobre histórias de superação. O ponto alto foi o Encontro das Famílias, realizado no sábado, com um café especial e relatos emocionantes.