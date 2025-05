Tidy propõe retomar discussão sobre ‘bolotas’ nas ruas de Franca

“Eu vou conversar com o departamento jurídico da Câmara e, juntos, vamos elaborar o projeto para que ele volte. Aí, seguirei todos os pré-requisitos, como realizar uma audiência pública, convocar os comerciantes e aqueles que têm interesse em ter seu carrinho de lanche, pois a cidade de Franca cresceu muito”, disse o parlamentar ao portal GCN/Sampi , durante sessão ordinária desta terça-feira, 20.

Se você tem mais de 20 anos, provavelmente se lembrará desta cena: os carrinhos de lanche estacionados na avenida Major Nicácio, próximo às faculdades, com pessoas comendo nas calçadas. Do hot dog ao tradicional “bolota”, essa tradição, que se estendia por diversos outros pontos da cidade, se perdeu após proibição desse tipo de comércio em área pública em 2009. Mas a discussão promete ser reacendida pelo vereador Marcelo Tidy (MDB).

Tidy citou que é comum a venda e o consumo de alimentos em outros lugares do mundo. “Quem vai para fora do país, por exemplo, Estados Unidos, Nova York, todo mundo come na rua. O americano, a pessoa que mora em Nova York ou o turista, não vai para casa se alimentar; ele se alimenta na rua”.

O vereador destacou a importância de que a alimentação de rua siga as normas da vigilância sanitária, garantindo qualidade e segurança para os consumidores. Ele reforçou que o objetivo é assegurar que todos os vendedores atuem de forma legal, com alvará de funcionamento e o pagamento da taxa de uso do solo em dia.

Também foi destacada a importância de proteger o comércio formal, evitando conflitos com os vendedores ambulantes. "Preservar o comércio já estabelecido; por exemplo, se você tem um estabelecimento que vende espetinhos, não posso autorizar outro a vender espetinhos a 100 metros de distância".