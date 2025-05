Acif terá curso com foco em técnicas de venda em Franca

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) realizará, na terça e quarta-feira da próxima semana, o curso “Atender e Vender” voltado à qualificação de profissionais para o aprimoramento do atendimento ao cliente e o desenvolvimento de técnicas de venda mais eficazes. As aulas acontecerão das 19h às 22h, no Centro de Educação Empresarial da Acif, localizado na rua Major Claudiano, 1.709, no Centro de Franca.

Com uma proposta prática e imersiva, o curso abordará desde conceitos de inteligência emocional até estratégias de gestão de relacionamento com o cliente. A programação inclui ainda planejamento individual, criação de planos de ação com prazos e indicadores, além de técnicas de feedback aplicáveis tanto a clientes quanto a lideranças.

“Preparamos uma capacitação abrangente, que vai tratar de conceitos teóricos, mas também trará dinâmicas práticas que simulam atendimentos reais, a fim de proporcionar aos participantes uma experiência imersiva e aplicável ao dia a dia”, explica a coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da Acif, Danila Sartório.