Região de Franca cobra reforço policial no período da colheita

Em resposta aos fatores inicialmente informados, Derrite prometeu medidas para melhorar a segurança nas zonas rurais, além de apontar investimentos feitos em prol da questão.

Já na segunda etapa, prefeitos e vereadores das cidades reuniram-se com técnicos da Secretaria Estadual de Segurança Pública para apresentar as demandas de seus municípios. São dez cidades (Buritizal, Pedregulho, Restinga, Itirapuã, Jeriquara, Ribeirão Corrente, Patrocínio Paulista, Altinópolis, Brodowski e Franca) cujos representantes estiveram no encontro, todas solicitando atenção especial para o patrulhamento rural, com ações voltadas à prevenção de crimes e à proteção das famílias que vivem e trabalham no campo.

Para este ano, os produtores esperam uma boa safra; cerca de um milhão de sacas devem ser colhidas, com perspectivas de aumento nas exportações e fortalecimento da economia local.