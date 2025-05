Motociclista é arremessada e socorrida sobre carro na região

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira, 20, no cruzamento das ruas Dr. Pereira Rebouças e Dr. Moisés do Amaral, próximo ao córrego Santa Rita, no centro de Igarapava. A vítima precisou ser atendida sobre o próprio carro.

Testemunhas relataram que a colisão envolveu um carro e uma motocicleta. Com a força do impacto, a motociclista foi arremessada contra o para-brisa e acabou caindo sobre o teto do veículo. O atendimento de emergência teve que começar ali mesmo, no alto do carro.

A vítima estava consciente, mas sentia fortes dores pelo corpo. Ela foi atendida por socorristas da cidade e encaminhada ao hospital municipal.