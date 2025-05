Francana aposta em trio formado por goleiro, volante e atacante

O novo goleiro da Veterana, formado na base do Cruzeiro-MG, já defendeu inúmeros times, entre eles o Vila Nova, Sampaio Corrêa e por último o São Francisco-PA. “É um goleiro formado no Cruzeiro. A gente tentou trazê-lo ainda neste ano, mas ele aceitou outra proposta na ocasião”, disse Wantuil.

O técnico Wantuil Rodrigues vai apostar numa espinha dorsal do time com o goleiro Jonathan Braz, 26 anos, o volante/meia Raian, 25 anos, e o atacante César, 22 anos.

Raian possui um currículo extenso. O meia já passou por Audax Rio, Linense, Sampaio Corrêa e por último na Itapirense, disputando 14 jogos com a camisa da equipe de Itapira na Série A3 deste ano.

César terá a responsabilidade de vestir a camisa 9 da Francana, em substituição a Gustavo, artilheiro da equipe na A3, e que foi para o XV de Piracicaba. Antes de acertar com a Veterana, César estava no Operário-MS. “César disputou posição com o próprio Gustavo na Inter de Minas, clube que faz grande trabalho de formação de atletas”, destacou o técnico esmeraldino.