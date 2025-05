Prefeitura de Franca quer criar 172 novos cargos

O impacto estimado dos novos cargos no roçamentp da Prefeitura chega a R$ 31,8 milhões em dois anos e meio, segundo o projeto enviado pelo Executivo Municipal á Câmara. Veja:

2025: R$ 6.725.108,62 (0,45% do orçamento municipal)

2026: R$ 12.230.800,75

2027: R$ 12.866.802,39

Apesar do valor, a prefeitura afirma que há suficiente disponibilidade orçamentária e financeira, com base na previsão de arrecadação e superávit do ano anterior. Os recursos virão de suplementações e remanejamentos dentro do orçamento atual, totalizando até R$ 6,5 milhões para pessoal e encargos sociais, além de R$ 1,8 milhão para serviços de terceiros e auxílio-alimentação.

Licenças e substituições

O projeto também altera a Lei Municipal nº 4.990/1998, ampliando as possibilidades de substituição temporária de servidores afastados por licença para tratar de assuntos particulares. A substituição passa a ser permitida desde que prevista em lei e nomeada formalmente, garantindo continuidade na prestação de serviços essenciais.