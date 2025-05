Polícia Militar persegue e prende foragido por tráfico em Franca

Um homem de 32 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi capturado pela Polícia Militar na noite de domingo, 18, em Jardim Tropical I, na região Norte de Franca.

Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais avistaram o suspeito que, ao notar a viatura, tentou se esconder e, em seguida, correu em direção à sua residência, na tentativa de escapar. A atitude levantou suspeitas, e iniciou-se uma perseguição a pé.

Os agentes conseguiram alcançá-lo e detê-lo no quintal da casa. A mãe do homem estava no local e foi informada sobre o mandado de prisão expedido contra o filho.