Mulher embriagada ameaça jovem com estilhaço de espelho

Uma jovem de 19 anos registrou boletim de ocorrência na noite dessa segunda-feira, 19, após ter sido agredida e ameaçada por uma mulher de 34 anos durante uma festa, na madrugada deste domingo, 18 no Jardim Luiza, zona norte de Franca. O episódio de violência aconteceu após a vítima negar o pedido da suspeita para dirigir um carro emprestado, já que, segundo relato, a mulher estava visivelmente embriagada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou quando a mulher, já exaltada, abordou a jovem exigindo o veículo emprestado para ir embora. A vítima se recusou a entregar as chaves, argumentando que a mulher não apresentava condições de dirigir e estava prejudicando o ambiente da festa com seu comportamento.

Irritada com a negativa, a suspeita tentou agredir fisicamente a jovem, sendo contida por outros presentes. No entanto, ela foi até o banheiro, onde quebrou o espelho e voltou com um estilhaço de vidro nas mãos, partindo novamente para cima da vítima. Convidados precisaram intervir mais uma vez e conseguiram desarmá-la após intensa resistência, que incluiu até uma briga corporal com um dos presentes.