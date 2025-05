Escola é invadida três vezes em uma semana em Franca

Uma escola no bairro City Petrópolis, em Franca, foi invadida na última semana deixando rastro de vandalismo espalhados pelo local. Os autores da invasão seriam uma suposta gangue que filmou o crime e divulgou nas redes sociais.

O ocorrido aconteceu na Escola Municipal de Ensino Básico "Dr. Valeriano Gomes do Nascimento" - Caic, localizada na rua José Gianesela, no City Petrópolis. Não é a primeira vez que esse tipo de invasão ocorre nesta escola. Segundo nota da Secretaria Municipal de Educação, somente na última semana, três invasões foram registradas com as mesmas características - vandalismo, mas sem furto.

Uma das invasões foi registrada e divulgada nas redes sociais. O perfil, que conta com somente 25 seguidores, divulgou o vídeo na última quarta-feira, 14, onde mostra o invasor na área do refeitório da escola, adentrando a cozinha do local.