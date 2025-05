Franca libera vacina da gripe para toda a população

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 20, a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe, expandindo para toda a população acima de 6 meses de idade. A Prefeitura de Franca seguiu o governo estadual e também anunciou nesta manhã a ampliação para toda a população.

A ampliação da campanha ocorre por determinação do Ministério da Saúde, diante do aumento dos casos de doenças respiratórias em várias regiões do país.

A vacina contra a gripe protege contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B, que são os mais comuns nesta época do ano, e pode ser administrada junto a outras vacinas do calendário básico.