Idoso capota caminhonete, é atacado por abelhas e morre

Um trágico acidente foi registrado na tarde do último domingo, 18, em uma estrada rural de Delfinópolis, no interior de Minas Gerais. José dos Reis de Paula, de 70 anos, morreu após capotar a caminhonete que dirigia e a roda do veículo acertar uma caixa de abelhas, sendo atacado pelo enxame.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso havia saído da casa de um amigo no início da tarde. Durante o trajeto, perdeu o controle da direção do veículo, transpassou a área cercada da rodovia, colidiu levemente contra uma árvore nativa e chegou a arrancar outra. Em seguida, a caminhonete capotou por cerca de 50 metros em um barranco.

Durante o capotamento, uma das rodas do veículo se desprendeu e acabou atingindo uma caixa de abelhas localizada em uma grota próxima. O impacto causou a agitação do enxame, composto por abelhas da espécie europeia, que reagiram de forma agressiva e atacaram a vítima, que estava presa sob o veículo capotado.