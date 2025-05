Câmera flagra abandono de cachorra em Franca

Um caso de abandono de animal gerou revolta entre moradores da rua César Ribeiro, no Jardim Califórnia, em Franca, na noite do último sábado, 17. Por volta das 19h, uma cadelinha já idosa foi deixada sozinha na via por uma pessoa que fugiu logo após o ato. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança instalada em um imóvel da região.

As imagens mostram o momento em que o veículo, um Chevrolet Prisma, de cor prata, para rapidamente, e o motorista solta a cadela na calçada antes de partir, deixando o animal visivelmente confuso e assustado. A cadelinha permaneceu circulando pela rua, olhando em direção aos carros, como se aguardasse o retorno de quem a deixou ali.

Após o ocorrido, moradores ofereceram abrigo provisório e cuidados ao animal, entretando o animal teria fugido novamente. "É de cortar o coração. Ela ficou parada, olhando, esperando alguém voltar. Como pode alguém ter coragem de fazer isso?", relatou uma moradora que acompanhou a situação.