Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Nome: José Donizete da Costa Idade: Não informada Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3 Funerária: Nova Franca Local do Sepultamento: Cemitério São João Batista – Uberaba (MG) Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Dirce Irene de Souza Santos Idade: Não informada Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 5 Funerária: Nova Franca Local do Sepultamento: Jardim das Oliveiras Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Luis Fernando da Silveira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do Sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Letícia Helen Augusto

Idade: 26 anos

Local do velório: Aeroporto, sala 1

Funerária: São Francisco

Local do Sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h30

Nome: Celina Maria da Costa

Idade: 84 anos

Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci

Funerária: Francana

Local do Sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci

Horário previsto do sepultamento: 16h