Moradores do Tropical II relatam água com coloração turva

Moradores da rua Alcino Teixeira Silva, no bairro Jardim Tropical II, em Franca, relataram novamente problemas com a qualidade da água fornecida na região. Segundo os relatos, a água estaria saindo das torneiras com uma coloração escura, semelhante à de terra. O episódio mais recente ocorreu no sábado, dia 17 de maio, mas, de acordo com os moradores, a situação é recorrente e já foi registrada outras vezes.

“É uma situação que preocupa. A água sai com cor de barro, e a gente fica inseguro até para cozinhar ou tomar banho. Não é a primeira vez que isso acontece”, disse um morador que preferiu não se identificar.

Diante das denúncias, a reportagem procurou a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo abastecimento na cidade. Em nota, a empresa informou que enviou uma equipe técnica ao endereço na tarde dessa segunda-feira, 19, e realizou uma manobra na tubulação, o que teria solucionado o problema.