Alunos da EJA terão aulas de robótica no Espaço Maker

A Secretaria de Educação de Franca promove nesta terça-feira, 20, e no dia 17 de junho atividades especiais no Espaço Maker voltadas aos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos). A proposta busca tornar as aulas mais dinâmicas e estimular o aprendizado por meio de robótica e experimentações práticas.

A ação será destinada a 40 estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental e do 4º Termo do Ensino Médio, que frequentam as escolas municipais “Prof. Antônio Sicchierolli” e “Profª. Maria Helena Rosa Barbosa”. As atividades ocorrerão das 19h às 22h30, na sede da Secretaria de Educação.

Segundo a secretária da pasta, Márcia Gatti, a proposta vai além do contato com novas tecnologias. “Através desta imersão no Espaço Maker, serão trabalhados a resolução de problemas, o pensamento crítico e o trabalho em equipe. Os alunos serão desafiados a criarem soluções na prática e aprenderão conceitos de Programação e Robótica”, destacou.