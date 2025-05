Franca inicia recuperação do asfalto da rodovia João Traficante

A Prefeitura de Franca deu início nesta semana às obras de recuperação da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG). O objetivo é eliminar os chamados "borrachudos", deformações no asfalto que causam ondulações e comprometem a segurança dos motoristas.

Segundo a Prefeitura, os "borrachudos" surgem quando o solo sob o asfalto se desloca lateralmente, criando um efeito semelhante ao de uma borracha. Esse tipo de problema é comum em vias que sofrem com infiltrações e tráfego pesado, exigindo uma intervenção mais profunda para garantir durabilidade e qualidade.

Os trabalhos começaram com a limpeza da pista e a retirada do asfalto danificado. Em seguida, é realizada a escavação da área afetada, que nesta primeira etapa abrange 1.400 metros quadrados, com profundidade de até 50 centímetros, conforme a gravidade dos danos.