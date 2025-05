Câmara vota criação de espaços nas ruas para uso por bares

A Câmara Municipal de Franca votará, na sessão ordinária desta terça-feira, 20, cinco projetos; entre eles, o reajuste orçamentário para a reforma do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da região Norte e a viabilização da instalação de parklets que podem ser utilizados por comércios, como bares, cafés e restaurantes.

Parklets em Franca

Os vereadores Fransérgio Garcia (PL) e Marcelo Tidy (MDB) propõem a criação do programa Zonas Verdes, por meio de um projeto de lei que visa estimular o melhor uso do espaço urbano. A proposta autoriza a instalação de parklets — pequenas estruturas modulares, geralmente feitas de madeira, que ocupam vagas de estacionamento nas ruas. Esses espaços são projetados para uso público e podem ser utilizados por bares, cafés e restaurantes para a colocação de mesas e cadeiras, ampliando as áreas de convivência e lazer.

A iniciativa busca valorizar o comércio e promover o uso mais eficiente do espaço urbano. "Ele não obstrui a rua, toma vagas apenas de carros e não atrapalha a calçada. É um charme. Vê-se isso em muitos bares de São Paulo, em muitas praças. Em Porto Ferreira também há, acredita? Muitas cidades do Brasil têm; no Rio de Janeiro também há, e é muito bonito. E movimenta a economia, porque aumenta, por exemplo, o espaço; você faz frente aos bares", disse o vereador Fransérgio Garcia.

Reforma do Cras Norte