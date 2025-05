Caminhoneiro e filho de 12 anos morrem em acidente na região

Um grave acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19, na rodovia Altino Arantes (SP-351), em Altinópolis. Um caminhão saiu da pista e colidiu com duas árvores, causando a morte de um homem de 38 anos e de seu filho, de 12 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista trafegava no sentido Batatais-Altinópolis acompanhado de seus dois filhos. Por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e bateu.

O impacto provocou a morte imediata do pai e do filho mais novo. O outro menino, de 14 anos, foi socorrido em estado grave e levado inicialmente a uma unidade de saúde em Altinópolis. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.