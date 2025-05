Franca abre seleção para empresas irem ao Inspiramais 2025

A Prefeitura de Franca abriu chamamento público a empresas interessadas em receber apoio para participação no 32º Salão de Design, Inovação e Sustentabilidade de Materiais (Inspiramais 2025). O edital de cadastramento foi publicado no Diário Oficial do Município no último sábado, 17.

O apoio é destinado a micro e pequenas empresas sediadas em Franca, com atividades relacionadas à moda, confecção, vestuário, móveis, bijuterias, calçados e acessórios. Serão selecionadas 10 empresas, com subsídio de R$ 55 mil cada.

Para participar, as empresas interessadas deverão apresentar a documentação exigida: CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), comprovante de situação cadastral no Simples Nacional, demonstrativo de resultado do exercício e certidões negativas de débitos municipais, estaduais e federais.