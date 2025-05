Prefeitura publica gabaritos dos 5 concursos públicos nesta terça

A Prefeitura de Franca aplicou, neste domingo, 18, as provas objetivas dos cinco concursos públicos realizados em parceria com o IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Ao todo, 3.124 candidatos foram convocados para realizar as avaliações, que ocorreram em cinco escolas estaduais da cidade, nos períodos da manhã e da tarde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 2.483 pessoas compareceram às provas, enquanto 641 se ausentaram, o que representa um índice de abstenção de 20,51%. Em algumas funções, além da prova objetiva, também houve avaliações dissertativas.

O secretário da pasta, Petersson Faciroli, acompanhou pessoalmente a aplicação ao longo do dia e destacou que o processo transcorreu com tranquilidade. Ele anunciou que os gabaritos oficiais serão publicados nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial do Município. A consulta poderá ser feita no site da Prefeitura de Franca (clique aqui).