Licitação fracassa, e obras na Fábio Talarico seguem sem previsão

As obras de recuperação da ponte sobre o rio Salgado, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, no sentido São José da Bela Vista a São Joaquim da Barra, seguem sem previsão para começar. O processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela execução do serviço ficou sem vencedores: todas as 18 empresas participantes foram desclassificadas ou inabilitadas.

A abertura das propostas foi realizada na última quinta-feira, 15, e a expectativa era de que a empresa com a menor proposta fosse anunciada vencedora. No entanto, a ausência de propostas habilitadas adiou novamente o início das obras e prolonga a interdição da rodovia, que já dura desde novembro de 2024.

O bloqueio no trecho obriga motoristas a recorrerem a rotas alternativas, aumentando o tempo de deslocamento e os transtornos.