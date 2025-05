Allan Kardec promove coleta de lixo eletrônico na Expoagro

A Fundação Espírita Allan Kardec está arrecadando lixo eletrônico durante a Expoagro (Exposição Agropecuária) de Franca 2025. As doações podem ser feitas em uma tenda no Parque “Fernando Costa”, por meio da Oficina de Reciclagem de Eletrônicos, do Projeto Oficinas Inspiração.

A ação tem como objetivo incentivar o descarte correto de equipamentos eletrônicos fora de uso, como celulares, carregadores, computadores, impressoras, TVs e cabos, dando-lhes um destino ecologicamente adequado. O material arrecadado será desmontado e reaproveitado por participantes das oficinas, com a renda revertida aos próprios oficineiros por meio de parcerias com empresas especializadas na compra de componentes recicláveis.

Criado em 2018, o Projeto Oficinas de Inspiração atende atualmente cerca de 60 pessoas em tratamento na área da saúde mental, oferecendo oportunidades de trabalho, capacitação e geração de renda. Além da reciclagem de eletrônicos, o projeto também mantém oficinas de costura em couro e de atividades agrícolas.