Do basquete à ginástica, veja a programação do Dia do Desafio

O Sesc Franca celebrará os 30 anos do Dia do Desafio em 28 de maio. Liderado pela Tafisa (The Association for International Sport for All), com coordenação do Sesc São Paulo e apoio institucional da Isca (International Sport and Culture Association) e da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), esta edição tem como tema “30 Anos do Movimento”.

As unidades do Sesc, incluindo a de Franca, promoverão uma programação variada, incentivando a prática de atividades físico-esportivas.

O Sesc São Paulo promoveu o desafio “5% mais ativos”, convidando os municípios do Estado a assumirem o compromisso de aumentar em 5% o número de pessoas ativas em suas comunidades nos próximos quatro anos, com a intenção de promover qualidade de vida e saúde.