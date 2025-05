Ladrão cai do telhado, surta e quebra vidro de viatura da PM

Durante a fuga, o criminoso caiu dentro de um quintal na rua Gabriela Lima Freitas, onde foi detido. Bastante agitado, ele precisou ser contido com apoio de outras viaturas e até de policiais à paisana. Já algemado, o suspeito deu várias cabeçadas e cotoveladas no vidro da viatura, chegando a quebrá-lo.

Um homem deu trabalho para a Polícia Militar após invadir uma casa à venda na rua Américo Caravieri, na Vila Raycos, em Franca . Ele chegou a quebrar o vidro de uma viatura com cotoveladas e cabeçadas. O suspeito, segundo a polícia, tentava furtar a fiação elétrica do imóvel.

Mesmo com o uso do teaser, ele não se acalmou, sendo necessária a intervenção do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem foi encaminhado com ferimentos ao Pronto-socorro “Álvaro Azzuz” e, na sequência, conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária).