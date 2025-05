‘Aproveitamento abaixo’, analisa Helinho após derrota em SP

O Sesi Franca volta suas atenções para o quinto e decisivo confronto contra o Pinheiros, pelo playoff das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil), que será disputado nesta quarta-feira, 21, no "Pedrocão", em Franca. Mas o técnico Helinho Garcia fez uma análise nesta segunda-feira, 19, do desempenho da equipe na derrota em São Paulo neste domingo, 18.

A série aponta empate em 2 a 2 e quem vencer o jogo desta quarta-feira enfrentará o Flamengo nas semifinais da competição nacional.

Helinho criticou o setor ofensivo da equipe, que anotou 66 pontos e tomou 72. “Nós tivemos uma partida com uma pontuação muita baixa, com aproveitamento abaixo daquilo que a gente vem tendo. A defesa até foi consistente, dentro daquilo que a gente esperava”.