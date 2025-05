Franca: homem é ferido e contido por moradores pulando telhados

Um homem foi flagrado pulando de casa em casa pelos telhados na Vila Nossa Senhora do Carmo na manhã desta segunda-feira, 19, em Franca, causando alvoroço entre os moradores. Ele foi contido por populares antes da chegada da Polícia Militar.

Segundo testemunhas, o caso começou quando funcionários de uma oficina mecânica da região ouviram barulhos suspeitos e viram o homem se movimentando pelos telhados. Rapidamente, os vizinhos se organizaram, fizeram um cerco e conseguiram detê-lo. Alguns moradores relataram que chegaram a agredi-lo antes da chegada das viaturas.

Durante a tentativa de fuga, o homem se feriu ao entrar em contato com concertinas instaladas nos muros de algumas casas. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou atendimento no local, encaminhando o suspeito para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.